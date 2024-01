Ace Attorney, Capcom assicura: la serie continuerà con nuovi giochi

La serie di Ace Attorney continuerà con nuovi giochi: lo ha assicurato Capcom per bocca del producer Kenichi Hashimoto, che durante un'intervista con il sito giapponese 4gamer ha appunto voluto rassicurare i fan del franchise.

"Non posso rivelare nulla in questo momento, ma confermo che abbiamo guadagnato una certa esperienza nella realizzazione di avventure con il RE Engine e la serie di Ace Attorney non si fermerà, dunque spero vorrete attendere per saperne di più", ha detto Hashimoto.

Quello che emerge da queste parole è che la proprietà intellettuale creata da Shu Takumi su Game Boy Advance non verrà accantonata, anzi si provvederà a potenziarla sul piano visivo grazie appunto all'impiego del motore grafico RE Engine.