Dragon's Dogma 2 è perfetto per i nuovi giocatori grazie a un banale espediente narrativo

"Il gioco inizia con un personaggio principale che ha perso la memoria", ha detto Itsuno, aggiungendo che ciò ha permesso agli sviluppatori di introdurre "dei personaggi intorno a voi che vi spiegheranno le cose per mettervi al corrente. Quindi, anche se è la prima volta che giocate a Dragon's Dogma, potete immergervi tranquillamente in questo mondo".

Come suggerisce il nome, Dragon's Dogma 2 rappresenta il secondo capitolo della serie Action RPG di Capcom (se escludiamo l'MMO Dragon's Dogma Online), ma Capcom a più riprese ha precisato che si tratta di un punto di partenza perfetto anche per chi non ha giocato il predecessore. A tal proposito, il director Hideaki Itsuno ha rassicurato i giocatori del fatto che non si troveranno spaesati all'interno del mondo di gioco, ricco di lore e regole, grazie a un espediente narrativo , forse un po' banale, ma sicuramente molto efficace.

Dragon's Dogma 2, un sequel o un nuovo inizio per la saga di Capcom?

Non si tratta dell'unica buona notizia per i giocatori che si approcceranno per la prima volta alla serie con Dragon's Dogma 2. Infatti, in precedenza Itsuno ha svelato anche che Dragon's Dogma 2 è ambientato in un mondo parallelo a quello del primo capitolo e di conseguenza le due storie sono completamente slegate, seppur presentino alcuni elementi ricorrenti.

L'idea dunque è che, più che un sequel, Dragon's Dogma 2 rappresenta una sorta di reboot per la serie action GDR dark fantasy di Capcom, dopo l'ottimo ma sottovalutato primo capitolo del 2012, che forse non ha ricevuto il successo commerciale meritato, pur creandosi uno zoccolo duro di appassionati.

Vi ricordiamo che il lancio di Dragon's Dogma 2 è fissato per il 22 marzo 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Giusto pochi giorni fa Itsuno ha parlato della Sphinx, un mostro che potrebbe rivelarsi il più grande mistero del gioco, che forse molti giocatori non scopriranno.