Dragon's Dogma 2: la Sphinx è uno dei più grandi misteri del gioco, Capcom vi sfida a trovarla

Durante un'intervista concessa a IGN, il game director Hideaki Itsuno ha parlato di alcuni dei segreti e misteri in cui i giocatori potrebbero imbattersi in Dragon's Dogma 2. Tra questi c'è anche la Sphinx, un essere dalla natura misteriosa che proporrà una serie di sfide che richiederanno di usare un po' di materia grigia e che potreste persino non incontrare mai durante il gioco.

La Sphinx è il gigantesco mostro piumato dal ghigno un po' inquietante visto nell'ultimo trailer ufficiale pubblicato lo scorso mese. Si tratta della visione della Sfinge del team di Capcom, un mostro che non era presente nel primo Dragon's Dogma ma che è stato aggiunto in Dragon's Dogma Online, l'MMO mai giunto nei nostri lidi.

Ma si tratta di una creatura amica? Al riguardo Itsuno non si è sbilanciato, ma ha spiegato che avrà un ruolo molto speciale in Dragon's Dogma 2, sempre a patto che riusciate a trovarla. Il producer infatti è certo del fatto che molti giocatori arriveranno ai titoli di coda senza incontrarla mai. Coloro che invece lo faranno si troveranno di fronte a una sfida molto differente da una classica boss fight.

La Sphinx infatti proporrà al giocatore di completare 5 indovinelli, premiandolo in caso di successo con altrettanti tesori. Non aspettatevi però dei semplici botta e risposta, perché risolvere questi enigmi richiederà astuzia ma anche bravura, visto che saranno legati comunque ai combattimenti.

Ad esempio, uno degli indovinelli chiede al giocatore di avventurarsi in una grotta piena di nemici per recuperare un oggetto sulla base della descrizione offerta dalla creatura. In questo dungeon il giocatore troverà una valanga di gingilli, ma non può sapere per certo qual è quello giusto se non decifrando l'indovinello. La cosa interessante è che nel caso il tentativo non andasse a buon fine, la sfida verrà considerato fallita e non sarà più possibile ottenere la ricompensa in palio.