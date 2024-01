Vampire Survivors è in arrivo su Netflix o Amazon Luna? Indizi da Poncle

"Mi piacerebbe dirvi tutto sul prossimo porting, ma il team del marketing mi ucciderebbe; posso solo dire che è la più ovvia di tutte, quindi per i servizi di streaming . Il suo nome in codice è "se sembra fango e odora come il fango, allora è Vampire Survivors.""

"Non possiamo "semplicemente assumere altre persone": non credo che un'azienda sana cresca così; diamo il tempo a Poncle di crescere organicamente. Non possiamo "semplicemente collaborare con un publisher": significherebbe perdere il controllo sul prezzo e le feature."

Tramite un messaggio pubblicato su Steam, Luca "Poncle" Galante ha svelato che Vampire Survivors è in arrivo su un'altra piattaforma. Non ha specificato quale, ma ha suggerito che è "la più ovvia di tutte" precisando che è per "servizi di streaming", dunque i candidati potrebbero essere Netflix o Amazon Luna .

Vampire Survivors su Netflix insieme alla serie animata?

Un po' di sano caos a schermo in stile Vampire Survivors

Amazon Luna rientra sicuramente nella descrizione di Poncle, mentre Netflix non offre un vero e proprio servizio di cloud gaming, ma è comunque di fatto un "servizio di streaming" e ha un ampio catalogo di giochi mobile inclusi nell'abbonamento, tra cui GTA: The Trilogy - The Definite Edition.

Tra l'altro ricordiamo che è in produzione una serie animata di Vampire Survivors realizzata da Story Kitchen. L'annuncio è avvenuto ad aprile dello scorso anno e all'epoca la serie non era stata acquistata da nessuna emittente o piattaforma di streaming, dunque non è da escludere che Netflix abbia fatto il "colpaccio" assicurandosi sul suo catalogo sia il videogioco che la trasposizione animata.

Vampire Survivors esiste già su iOS e Android, ma si tratta di versioni free-to-play con pubblicità annesse ad alcune dinamiche di gioco, ad esempio la possibilità di resuscitare in partita in caso di morte dopo aver visto uno spot promozionale, dunque un eventuale nuova versione per Netflix richiederebbe del lavoro da parte di Poncle per modificare alcuni elementi.