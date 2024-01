Suicide Squad: Kill the Justice League, svelati i requisiti PC, dai minimi a quelli per 4K e 60 fps

Tramite un post su X | Twitter, i ragazzi di Rocksteady hanno condiviso i requisiti di sistema di Suicide Squad: Kill the Justice League per la versione PC al gran completo, da quelli minimi per giocare a 1080p e 30 fps a quelli Ultra senza compromessi che garantiscono 60 fps a risoluzione 4K . Scopriamoli di seguito:

Minimi - 1080p, settaggi bassi, 30 fps

CPU: Intel i5-8400K o AMD Ryzen 5 1600

Scheda Video: NVIDIA GTX 1070, AMD Radeon RX Vega 56

Memoria: 16 GB

Archiviazione: SSD richiesto

Minimi - 1080p, settaggi bassi, 60 fps

CPU: Intel i7-9700K o AMD Ryzen 7 5800X

Scheda Video: NVIDIA RTX 2060 o AMD RX 5700 XT

Memoria: 16 GB

Archiviazione: SSD richiesto

Raccomandati - 1440p, settaggi medi, 60 fps

CPU: Intel i7-10700K o AMD Ryxen 7 5800X3D

Scheda Video: NVIDIA RTX 2080 o AMD RX 6800 XT

Memoria: 16 GB

Archiviazione: SSD richiesto

Ultra - 4K, settaggi alti, 60 fps