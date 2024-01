Like a Dragon: Infinite Wealth supporterà il DLSS 3 di NVIDIA al lancio

In occasione del CES 2024, NVIDIA ha annunciato che Like a Dragon: Infinite Wealth al lancio supporterà il DLSS 3, la tecnologia di upscaling proprietaria compatibile con le schede grafiche RTX.

Il nuovo gioco della serie conosciuta in precedenza come Yakuza dunque si unisce alla schiera di titoli che supportano questa tecnologia, assieme ad altre due new entry confermate durante la kermess di Las Vegas, ovvero l'atteso Dragon's Dogma 2 di Capcom e il porting di Horizon Forbidden West. Nvidia ha aggiunto che "presto" mostrerà ai giocatori in quale modo il gioco beneficerà della tecnologia.

Chiaramente è lecito aspettarsi un sensibile guadagno di performance, in particolar modo attivando il Frame Generation, la tecnologia supportata solo dalla serie RTX 40 in poi che sfrutta l'intelligenza artificiale per generare interi frame, aumentando la conta degli FPS e la fluidità complessiva. Va detto che Like a Dragon: Infinite Weatlh non richiede una configurazione particolarmente avanzata, perlomeno stando ai requisiti ufficiali, dunque con queste tecnologie dovrebbe essere facile raggiungere ottime performance anche con GPU di fascia media.