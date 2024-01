Like a Dragon: Infinite Wealth, Druski presenta le Hawaii in un nuovo trailer

Like a Dragon: Infinite Wealth è protagonista di un nuovo trailer, presentato in questo caso dal comico americano Druski, che ha il compito di introdurci allo scenario inedito delle Hawaii e alle sue tante opportunità.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro ultimo provato di Like a Dragon: Infinite Wealth, Ichiban, Kazuma e i loro compagni si troveranno a esplorare questa nuova ambientazione e a scoprire tutto ciò che ha da offrire in termini di attività, ma anche ad affrontare le sue inevitabili insidie.

Il video mostra dunque il coloratissimo divertimento che le Hawaii possono offrire, nonché la possibilità di apprendere nuove abilità grazie alla meccanica dei mestieri, che torna in maniera prepotente dopo la sua introduzione in Yakuza: Like a Dragon.