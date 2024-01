Son and Bone annunciato per PS5, il nuovo gioco con dinosauri dagli autori di Quantum Error

Il gioco si presenta come uno sparatutto in prima persona ad alta intensità e velocità, che ha la caratteristica principale di farci combattere contro vari dinosauri ma anche altre creature inquietanti, decisamente aggressive.

TeamKill Media, studio diventato in qualche modo famoso con il precedente gioco Quantum Error, ha annunciato nelle ore scorse un altro titolo con un primo trailer: si tratta di Son and Bone , che si presenta decisamente lontano dalle atmosfere del precedente, emergendo come uno sparatutto in prima persona con dinosauri .

In arrivo nel 2024 su PS5

Son and Bone ricorda Turok

Son and Bone è stato annunciato come esclusiva PS5, in arrivo nel 2024, ed è piuttosto sorprendente il fatto che un team così piccolo riesca a lanciare a così breve distanza dal precedente un altro gioco già per quest'anno, visto che Quantum Error, anch'esso esclusiva PS5, è uscito solo a fine ottobre 2023.

Quest'ultimo è invece un survival horror in prima persona ad ambientazione fantascientifica, che si è rivelato essere uno dei peggiori giochi del 2023 sul fronte delle valutazioni medie. È stato però a lungo sotto i riflettori in quanto annunciato come uno dei primi giochi in assoluto per PS5, salvo poi essere stato posticipato varie volte fino all'uscita definitiva.

Si è trovato anche al centro di discussioni a causa di varie dichiarazioni del team, come quella sull'impossibilità di riuscire a far funzionare a dovere il gioco su Xbox in quanto studiato specificamente per l'SSD di PS5, vediamo a questo punto se anche la comunicazione del team su Son and Bone si svilupperà su toni controversi o meno.