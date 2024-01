Alone in the Dark: vediamo un video gameplay da 18 minuti per il remake del classico horror

Questo nuovo Alone in the Dark abbandona ovviamente il gameplay dell'originale, dimostrandosi molto vicino ai remake di Capcom a partire da Resident Evil 2 , con lo stesso tipo di inquadratura e soluzioni simili per quanto riguarda le meccaniche di combattimento e di esplorazione.

Una delle questioni particolarmente dibattute è, ovviamente, il rapporto con Resident Evil : questo remake sembra prendere a piene mani dall'impostazione data da Capcom ai suoi remake della serie, cosa che può risultare ironica in quanto l'originale Resident Evil guardò chiaramente al primo Alone in the Dark come fonte d'ispirazione.

Alone in the Dark , il remake del grande classico del 1992, è protagonista di un nuovo video gameplay da 18 minuti , pubblicato nelle ore scorse in esclusiva da Game Informer e contenente alcune sezioni di gioco inedite , che consentono di scoprire qualcosa di più di questo interessante progetto.

Un remake molto modernizzato

Alone in the Dark, un'immagine del gioco

Siamo dunque piuttosto lontani dal bizzarro e splendido titolo con inquadrature fisse e grafica mista fra 2D e 3D che, di fatto, diede origine al concetto di survival horror nel 1992, ma storia, personaggi e atmosfere di questo nuovo Alone in the Dark dovrebbero comunque avvicinarsi all'originale.

In ogni caso, da quanto possiamo vedere nel nuovo video il gioco sembra ormai in fase avanzata di completamento, cosa in linea con la nuova data d'uscita fissata per il 20 marzo 2024 dopo un ulteriore rinvio, al di là di qualche imperfezione tecnica da correggere in termini di stabilità del frame-rate e qualcos'altro.

Le ambientazioni sembrano essere decisamente varie e i riferimenti all'horror lovecraftiano non mancano, dunque questa nuova interpretazione sembra interessante. Per conoscere meglio il gioco in questione, vi rimandiamo al nostro provato di Alone in the Dark pubblicato il mese scorso.