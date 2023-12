Alone in the Dark rinviato ancora, rivelata la nuova data di uscita

Alone in the Dark è stato rinviato ancora da THQ Nordic, che ha annunciato la nuova data di uscita del gioco: sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 20 marzo 2024. La precedente data era il 16 gennaio.

Come sappiamo, il precedente rinvio di Alone in the Dark è stato dovuto a un ottobre davvero fitto di uscite di grande rilevanza, con cui il survival horror di Pieces Interactive ha voluto evitare di confrontarsi.

Non è dunque chiaro quale sia il motivo dell'ulteriore ritardo, visto anche che il team di sviluppo ha potuto approfittare di alcuni mesi extra per apportare tutte le rifiniture del caso alla propria esperienza.