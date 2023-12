PlayStation: Sony celebra il CEO Jim Ryan con dei biscotti con la sua faccia e una PS5 in stile PS1

Sony Interactive Entertainment ha organizzato un party celebrativo per il presidente e CEO uscente Jim Ryan, dove per l'occasione gli è stata regalata una PS5 realizzata usando lo stile di PS1 e sono stati distribuiti ai partecipanti dei biscotti con la sua faccia.

Nelle immagini della festa condivise sui social, possiamo vedere come la PS5 offerta in dono a Ryan è caratterizzata da una colorazione grigia identica a quella della prima PlayStation sia per quanto riguarda la scocca della console che il DualSense. Il tutto poi è corredato da un cavo di ricarica che imita il quello utilizzato per collegare il primo DualShock, un vero tocco di classe.

C'è poco da dire invece sui biscotti con stampata la sorridente faccia di Jim Ryan: sembrano a dir poco deliziosi!