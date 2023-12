Kingdom Come: Deliverance Royal Edition per Nintendo Switch annunciato con periodo d'uscita

Warhorse Studios e Saber Interactive hanno annunciato che Kingdom Come: Deliverance Royal Edition arriverà su Nintendo Switch, con uscita fissata per l'inizio del 2024, sebbene la data non sia ancora stata precisata dai team.

Il port di Kingdom Come: Deliverance per Nintendo Switch venne annunciato addirittura nel 2021 durante la Summer Game Fest, ma finora non c'erano più stati aggiornamenti al riguardo, fino ad oggi. Arriva infine la conferma dell'arrivo del gioco sulla piattaforma Nintendo, con un'edizione che sembra essere comprensiva di tutti i contenuti.

Dopo essere comparso su Amazon qualche settimana fa, il gioco è dunque atteso per l'inizio del 2024, anche se una data precisa non è ancora nota e verrà probabilmente annunciata nel prossimo periodo.