LEGO Fortnite ora disponibile, pubblicato un gameplay trailer che ne mostra le caratteristiche

LEGO Fortnite da ora è disponibile gratuitamente come parte integrante di Fortnite, che da ora possiamo considerare anche come un hub da cui accedere a varie esperienze, inclusi Rocket Racing e Fortnite Festival in arrivo l'8 e il 9 dicembre.

Per celebrare il lancio, Epic Games ha pubblicato uno scoppiettante gameplay trailer di LEGO Fortnite, che potrete visualizzare nel player sottostante, che presenta le dinamiche di questa esperienza, basata sulla raccolta di risorse, costruzioni con mattoncini e scontri contro scheletri, lupi e altre pericolose minacce da affrontare in compagnia di altri giocatori online.