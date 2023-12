Pokémon Scarlatto e Violetto: Il Disco Indaco, trailer gameplay e dettagli sul DLC

Pokémon Scarlatto e Violetto sta per espandersi con l'arrivo del DLC Il Disco Indaco , che la data d'uscita fissata per il 14 dicembre 2023, ovviamente su Nintendo Switch, e torna a mostrarsi con questo trailer gameplay che ne illustra vari aspetti.

Le nuove caratteristiche del DLC

In base a quanto emerso anche dal nuovo trailer di oggi, sembra che sia possibile catturare i Pokémon leggendari delle generazioni precedenti all'interno del Bioterarium dell'Istituto Mirtillo, cosa che amplia notevolmente il Pokédex del gioco.

Sarà possibile scambiare i propri Pokémon con quelli dei capipalestra di Platea all'interno dell'Istituto, inoltre si potrà entrare a far parte della club della Lega dell'Istituto Mirtillo, potendo così prendere parte a sfide esclusive.

Tra le altre novità, sarà possibile controllare direttamente alcuni Pokémon, utilizzandoli dunque come personaggio principale, per poter esplorare alcune aree del gioco, ma anche per combattere, utilizzando il Sincronizzatore, modificando in questo modo le meccaniche del combattimento.

Sarà presente una nuova sezione dell'Area Zero esplorabile, contenente un misterioso albero, inoltre si potrà sbloccare il potere di Miraidon e Koraidon di volare per l'intera regione. A partire dal 7 dicembre 2023, ci saranno nuove distribuzioni di Lucario Cromatico e Drakrai, oltre alla possibilità di affrontare Palkia e Dialga nei raid teracristal a 5 stelle.