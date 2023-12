The Finals: l'uscita potrebbe avvenire a sorpresa durante i The Game Awards 2023

In base a quanto riferito da alcune segnalazioni, c'è la concreta possibilità che The Finals possa essere lanciato a sorpresa nel corso dei The Game Awards 2023, attraverso un tipico "shadow drop" che risulterebbe però piuttosto sorprendente per un titolo di questo calibro.

Lo sparatutto in prima persona multiplayer di Embark Studios verrà distribuito come free-to-play, ma dopo le fasi di open beta non ha ancora avuto una data d'uscita precisa da parte del team, dunque siamo in attesa di ulteriori comunicazioni in merito.

Come riportato da alcuni utenti su Reddit, il sito ufficiale di The Finals è stato recentemente aggiornato e, forse per sbaglio, è comparso il tasto "gioca ora" in basso sulla pagina ufficiale, come a indicare la disponibilità immediata.