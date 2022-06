Kingdom Come: Deliverance, vendite per oltre 5 milioni di copie

Kingdom Come: Deliverance ha registrato vendite per oltre 5 milioni di copie fra PC, PlayStation e Xbox: lo ha annunciato su Twitter il team di sviluppo del gioco, Warhorse Studios, ringraziando gli utenti per l'importante risultato.

Eletto miglior gioco ceco del decennio, Kingdom Come: Deliverance ci catapulta nella Boemia del quindicesimo secolo, mettendoci nei panni di Henry, un ragazzo di umili origini che viene accolto da una famiglia nobile dopo il massacro della sua famiglia.

Questa seconda possibilità gli consente di ricevere un'istruzione e scalare le gerarchie, nell'ambito di una storia scritta in maniera magistrale e tutt'altro che banale nei suoi risvolti, anzi sempre pronta a sorprendere grazie a soluzioni interessanti: ne abbiamo parlato nella recensione di Kingdom Come: Deliverance.

"Oggi celebriamo il traguardo degli oltre cinque milioni di copie vendute per Kingdom Come: Deliverance fra tutte le piattaforme", hanno scritto gli sviluppatori, aggiungendo poi: "Grazie per la vostra lealtà!"

"Avete la possibilità di vincere uno dei cinque diorama di Henry che abbiamo messo in palio raccontandoci la vosstra storia preferita legata al gioco sulle nostre pagine Facebook, Steam o in un tweet qui sotto."