God of War: Ragnarok, la data dello State of Play: ecco quando verrà annunciata per un leak

La data dello State of Play dedicato a God of War: Ragnarok di cui tanto si parla da qualche giorno verrà annunciata domani, per la precisione alle 15.00 ora italiana, stando a un leak che circola da alcune ore e che anche Roberto Serranò ha riportato.

Come sappiamo, il noto leaker The Snitch ha indicato una data per l'evento di God of War: Ragnarok fissandola al 30 giugno, e Serranò ha aggiunto ulteriori dettagli, che naturalmente vi invitiamo a prendere con le pinze, come sempre in questi casi.

A suo dire lo State of Play verrà trasmesso a partire dalle 23.00, durerà circa 20 minuti e includerà non solo un intervento del game director, ma anche un nuovo video di gameplay, un focus sulle abilità di Atreus, sulla storia e i personaggi, nonché ovviamente la data di uscita ufficiale.

Al termine dello show verranno infine fornite ulteriori informazioni sulle varie edizioni di God of War: Ragnarok che sarà possibile prenotare, immaginiamo fin da quel momento, e probabilmente ci sarà spazio anche per una lussuosa Collector's Edition che andrà a ruba.

Verificare la fondatezza di queste informazioni sarà semplice: basterà attendere la giornata di domani, come detto, e vedere se il tanto atteso annuncio arriverà o meno alle 15.00.