Star Wars: l'attore di Boba Fett potrebbe aver suggerito che un nuovo gioco è in arrivo

Temuera Morrison, noto anche in quanto attore di Boba Fett, ha suggerito che potrebbe essere in arrivo un nuovo gioco di Star Wars.

Temuera Morrison ha parlato con GamingBible e ha spiegato che, sulla base della sua esperienza, doppiare un videogioco è anche più difficile di lavorare su un set cinematografico, in quanto è complesso dare emozione a certi dialoghi.

Gli è poi stato chiesto se per caso fosse interessato a lavorare su un gioco dedicato a Boba Fett o a Repubblic Commando 2, il seguito cancellato di Star Wars Republic Commando del 2005. L'attore ha detto di sì, ma ha anche suggerito che qualcosa potrebbe già essere in lavorazione.

Temuera Morrison in Boba Fett

Morrison ha affermato: "Ci sarà qualcosa in arrivo. Questo posso dirlo". Purtroppo, non è chiaro esattamente cosa intenda. È anche possibile che l'attore abbia parlato con una certa leggerezza e non intendesse affermare che vi siano effettivamente degli annunci su un nuovo gioco di Star Wars in arrivo.

Star Wars è molto attivo per quanto riguarda le serie TV live-action e le serie TV animate, ma non è da meno in ambito videoludico, con vari giochi in arrivo, come Star Wars Jedi Survivor, un gioco di Quantic Dream e il remake di Star War Knights of the Old Republic.