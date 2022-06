Gotham Knights: trailer del gameplay con Robin in arrivo domani, 28 giugno

Gotham Knights verrà mostrato nuovamente nella giornata di domani, 28 giugno, alle 15.00 ora italiana, con un trailer del gameplay dedicato a Robin, o almeno è ciò che suggerisce l'annuncio pubblicato su Twitter da WB Games Montreal.

A qualche settimana dal trailer del gameplay con Nightwing al Summer Game Fest 2022, Gotham Knights lascerà dunque spazio a Tim Drake, notizia che i tanti fan del gioco sui social hanno appreso con grande entusiasmo.

Sarà interessante capire in che modo le meccaniche legate all'ultima spalla di Batman differiscano rispetto a quelle di Dick Grayson, ovverosia Nightwing: il primo a svolgere quel ruolo per l'Uomo Pipistrello.

Come sapete, il gioco consentirà di controllare non solo i già citati Nightwing e Robin, ma anche Cappuccio Rosso e Batgirl: i quattro nuovi Cavalieri di Gotham dopo l'apparente morte di Batman, probabilmente per mano dei temibili Artigli della Corte dei Gufi.

Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 25 ottobre nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra analisi del gameplay di Gotham Knights.