Lenovo presenta la sua enorme line-up del 2024: dai nuovi Legion, agli Yoga, ai ThinkCentre

Scopriamo quindi quali dispositivi arriveranno a breve sul mercato quest'anno, tutti all'insegna, come dichiarato da Lenovo, del motto "AI for All".

Lenovo Yoga

Il Lenovo Yoga 9i 2 in 1 è stato presentato durante il CES 2024

Iniziamo dai dispositivi consumer, un'intera nuova gamma di laptop Yoga AI, prodotti tanto versatili da essere in grado di lavorare in molti contesti, dal gaming all'utilizzo business. I nuovi portatili Lenovo Yoga hanno tutti come sistema operativo Windows 11 e un nuovo software ideato per gli artisti e chiunque desideri sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale generativa. Stiamo parlando del Lenovo Yoga Creator Zone, il quale genera immagini e trasforma bozze o testi in immagini, codici o configurazioni complesse.

I laptop di nuova generazione sono il Lenovo Yoga Pro 9i e il Lenovo Yoga 9i 2-in-1, quest'ultimo fornito in bundle con una Lenovo Smart Pen e la sua custodia. I suddetti portatili sono equipaggiati con i più recenti processori Intel Core Ultra, che vanno ad integrarsi con il Lenovo AI Core Chip per ampliare e mettere in primo piano tutte le innovazioni in campo IA. Nel caso del Lenovo Yoga Pro 9i vi è Lenovo X Power, una soluzione in grado di ottimizzare le prestazioni e migliorare le attività creative come il rendering 3D. Lo Yoga Pro 9i sarà disponibile a partire da aprile con un prezzo di partenza di 1499€ mentre lo Yoga 9i 2-in-1 è previsto per marzo 2024 a partire da 1.399€.

Il Lenovo Yoga Slim 7i è l'unico a non avere una data di uscita e un prezzo stabiliti

A completare la famiglia Lenovo Yoga ci sono altri quattro nuovi laptop. Per quanto riguarda la portabilità, Lenovo Yoga Slim 7i è un laptop premium sottile e leggero certificato Intel Evo e dotato di processori Intel Core Ultra e uno schermo OLED WUXGA. Per chi è in cerca invece di dispositivi in grado di dare sfogo alla propria creatività senza limiti vi sono il Lenovo Yoga Pro 7i e il Lenovo Yoga Pro 7, laptop configurabili con processori Intel Core Ultra o AMD Ryzen (fino alla versione 7 8845HS) e GPU NVIDIA GeForce RTX fino alla 4050. Lo Yoga Pro 7i arriverà sul mercato a gennaio di quest'anno a partire da 999€ mentre lo Yoga Pro 7 arriverà un mese dopo al prezzo di partenza di 899€. Al momento non vi è data di uscita e prezzo per la versione Slim 7i.

Sempre nella famiglia Yoga troviamo il successore del primo laptop OLED al mondo a doppio schermo full-size, ovvero il Lenovo Yoga Book 9i. L'upgrade ricevuto risiede nei nuovi processori Intel Core Ultra, un display PureSight OLED 2.8K e una soundbar Bowers & Wilkins rotante. Pensato anch'esso per assistere gli utenti nei loro processi creativi, questo dispositivo dispone di molti software dedicati, tra cui lo Smart Launcher per raggruppare le app di uso comune. Lo Yoga Book 9i è previsto per marzo 2024 a partire da 2.199€.

Completano la famiglia i Lenovo Yoga Book di nuova generazione

A completare l'offerta vi sono infine i convertibili Lenovo Yoga 7i 2-in-1 da 16 pollici e Lenovo Yoga 7i 2-in-1 da 14 pollici che offrono agli autori on-the-go un rapido accesso a strumenti che completano la loro creatività. L'ultimo dispositivo della famiglia è invece un tablet, più precisamente il Lenovo Tab M11, disponibile da adesso a 229€ in versione WiFi e 269€ in versione LTE, un prodotto ideale per studenti, appassionati di cinema e artisti dello scratch. Grazie alla Lenovo Tab Pen, gli utenti potranno godere di un'esperienza di scrittura, disegno e realizzazione bozzetti senza compromessi; il tablet è precaricato con software premium che ne migliorano l'usabilità: Nebo per convertire la scrittura a mano in testo, MyScript Calculator 2 per risolvere equazioni e funzioni in tempo reale e WPS Office per visualizzare e modificare facilmente i documenti. Lo Yoga 7i 2-in-1 da 16 pollici è previsto per marzo 2024 a partire da 799€ mentre la versione da 14 pollici avrà un prezzo di 899€.