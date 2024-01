PS5 V2 DualSense trapela online: un nuovo controller con batteria migliorata in arrivo?

Potrebbe esserci un nuovo controller DualSense di PS5 in arrivo, stando a quanto riportato nel listino della catena Best Buy in Canada, che contiene un misterioso PlayStation 5 V2 DualSense Controller dotato di una batteria migliorata e dock di ricarica incluso.

Nelle caratteristiche menzionate all'interno del listino, oltre a tutte quelle standard del DualSense di PS5, vediamo come novità il fatto che la charging station sia inclusa, per offrire una ricarica più semplice, e inoltre anche una "eccezionale durata della batteria da 12 ore, che supporta lunghe sessioni di giochi".

Sebbene 12 ore non rappresentino proprio un'autonomia eccezionale per quanto riguarda un controller wireless, si tratta comunque del doppio della durata standard della batteria dell'attuale DualSense, dunque in effetti è una notevole evoluzione.

Il documento è ben visibile nello screenshot riportato anche qui sotto, ma non possiamo prenderlo come una conferma del tutto convincente del prodotto in arrivo, considerando come i listini dei rivenditori possano essere spesso fallaci nel riportare in anticipo queste informazioni.