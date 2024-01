Dragon Ball: Sparking Zero e DLC di Kakarot saranno presentati questo mese al Battle Hour 2024

Bandai Namco ha annunciato la presenza di novità interessanti all'evento Dragon Ball Games Battle Hour 2024, fissato per la fine di gennaio, che riguarderanno il nuovo Dragon Ball: Sparking Zero e anche dei DLC di Dragon Ball Z: Kakarot.

L'evento in questione si terrà a Los Angeles il 27 e 28 gennaio 2024 e sarà incentrato soprattutto sulla presenza di tornei multiplayer per i vari action e picchiaduro a tema Dragon Ball, ma ci sarà spazio anche per annunci e presentazioni sui nuovi giochi in arrivo basati sul celebre franchise di Akira Toriyama.

In particolare, Bandai Namco mostrerà qualcosa di Dragon Ball: Sparking Zero, ovvero il nuovo capitolo che andrebbe a costituire il quarto capitolo della serie Budokai Tenkaichi, di fatto rappresentando l'atteso Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, presentato per la prima volta in trailer ai The Game Awards 2023.