PS5 Pro: di cosa ha bisogno per convincerci all'acquisto?

Perché al pari di PS4 Pro, anche PlayStation 5 Pro sarà prima di tutto un prodotto che promette prestazioni migliori rispetto a quelle di PS5 base. Qualche frame in più e una risoluzione media leggermente più alta però non ci intrigano particolarmente, quando ancora svariati giochi sono tranquillamente in grado di girare su PS4.

Nell'ultimo periodo si è ritornato a parlare di PS5 Pro, ovvero una versione potenziata dell'attuale console di Sony Interactive Entertainment. Sebbene i leaker più informati abbiano rapidamente affermato che dovremo attendere ancora un po' di tempo prima di poter vedere questa piattaforma, che ricordiamo non è ancora stata confermata ufficialmente, ci è venuto naturale iniziare a pensare a come potrebbe essere una PlayStation 5 Pro .

Inoltre, permette di saltare direttamente al punto in cui avevamo messo in pausa l'ultima volta , senza dover attendere l'avvio, il passaggio per i loghi iniziali e il caricamento di un salvataggio, così da eliminare il più possibile i tempi morti e sfruttare ogni istante a nostra disposizione durante una pausa o in attesa che il nostro amico si connetta per la partita cooperativa con un altro videogioco.

Questo tipo di funzione ha molteplici applicazioni . Prima di tutto, permette di poter avviare anche per brevi sessioni un videogioco che di norma ha punti di salvataggio distanti tra loro: sapere di non essere costretto a proseguire per minuti e minuti aggiuntivi spinge a giocare senza stress.

Per questo, ci "basterebbe" poter potenziare i giochi PS4 che non hanno ottenuto in questi anni una versione nativa per PS5. Sicuramente è qualcosa che potrebbe fare anche la versione base della console ma, con la scusa delle maggiore potenza di PS5 Pro, Sony potrebbe giustificarla come una funzione esclusiva così da rendere ancora più interessante l'acquisto del nuovo hardware.

Certo, ci piacerebbe se venisse inserita anche la retrocompatibilità per i dischi PS3 e PS2 , ma sappiamo troppo bene che Sony non è interessata a investire in tale direzione, visto poi che il catalogo di giochi classici è uno degli elementi principali per convincere il pubblico ad abbonarsi a PS Plus Premium.

Un design completamente nuovo potrebbe inoltre aiutare PS5 Pro a spiccare a fianco del modello base e rendere chiaro che si tratta di un passo in avanti, non semplicemente una nuova versione della vecchia console con un prezzo più alto.

La logica vuole che PS5 Pro sia ancora più grande, ma Sony potrebbe ripensare completamente la struttura della console così da non creare un mostro di dimensioni esagerate, ma anzi compattare il più possibile la piattaforma: dopotutto Microsoft ci è riuscita perfettamente con Xbox Series X. Vogliamo essere onesti, Xbox Series X e S sono un po' banali sotto dal punto di vista del design, ma hanno il vantaggio di poter racchiudere tutto quello di cui avete bisogno in molto meno spazio e con delle linee più semplici da gestire.

Per molti questi dettagli sono importanti, perché gli spazi a disposizione sono limitati . Alcuni potrebbero essere costretti a ripensare l'intera area dedicata all'intrattenimento proprio per assicurarsi che PS5 trovi la propria posizione.

Quando si considerano le dimensioni di una console non si deve semplicemente ragionare in termini di puro volume , ma anche di come è posizionata ogni componente. Ad esempio, le due placche esterne occupano più spazio del vero corpo della console, un problema per quanto la console è in orizzontale. Quando è invece in verticale, bisogna considerare che la base di sostegno porterà via da entrambi i lati qualche centimetro extra e la alzeranno ancora di più.

PS5 è... particolare, a livello estetico . Ad alcuni piace, ad altri non esattamente, ma si può per certo dire che sarà difficile dimenticare l'aspetto di questa piattaforma. Al tempo stesso, l'unicità della forma porta con sé un problema pratico: la console occupa ancora più spazio di quel che potrebbe sembrare.

Realtà virtuale migliorata (e scontata?)

PS VR2 è un'ottima piattaforma, ma non pare abbastanza supportata: una spinta pubblicitaria associandola a PS5 Pro potrebbe aiutare

PS VR2 è un dispositivo di alta qualità, che garantisce un'esperienza di gioco notevole, ma continua a essere un elemento aggiuntivo secondario per molti giocatori. Per riuscire a convincere sempre più appassionati a comprarla, potrebbe essere una buona idea sfruttare la maggiore potenza di PS5 Pro per assicurare una qualità ancora più alta per i giochi VR. PS5 Pro potrebbe quindi essere presentata in modo esplicito come il miglior modo per godersi PS VR2.

Inoltre, Sony potrebbe proporre uno sconto per PS VR2 per tutti coloro che comprano una PS5 Pro, così da spingere più appassionati a tentare la strada della realtà virtuale. Sappiamo tutti che si tratta di un tipo di esperienza molto interessante, ma senza provarla è difficile comprenderlo appieno: dare un incentivo all'acquisto potrebbe aiutare sia le vendite di PS5 Pro che di PS VR2, in un colpo solo.