Cyberpunk 2077 è stato 'solo un riscaldamento', CD Projekt RED lavora già al seguito

Con l'avvio del nuovo anno, i lavori in CD Projekt RED sono ripartiti a pieno regime, e alcuni sviluppatori hanno riferito di essere già impegnati sul seguito di Cyberpunk 2077, rispetto al quale l'originale rappresenta "solo un riscaldamento", a quanto pare.

Messaggi di questo tenore sono stati condivisi su X da alcuni sviluppatori come il quest director Paweł Sasko e il narrative director Igor Sarzyński, i quali hanno riferito di essere tornati a lavorare in questi giorni all'interno del nuovo studio con base a Boston, dove sono in corso i lavori sul prossimo capitolo di Cyberpunk, attualmente noto con il nome in codice Project Orion.



"È così bello essere tornati in ufficio, già nella Boston piena di neve!", ha scritto Paweł Sasko in un post pubblicato su X, dove peraltro è raffigurato in foto insieme a Sarah Gruemmer, designer di quest che ha costruito la storia di Judy, in particolare.