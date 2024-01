SAG-AFTRA approva l'uso di voci ricreate con l'IA nei videogiochi, doppiatori su tutte le furie

Il SAG-AFTRA (acronimo di "Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists"), ovvero il sindacato che rappresenta attori, doppiatori e altri addetti ai lavori nel campo televisivo, cinematografico e videoludico, ha annunciato di aver raggiunto un accordo "rivoluzionario" con Replica Studios per la produzione di repliche digitali delle voci dei doppiatori dei videogiochi tramite intelligenza artificiale.

Detta in parole molto semplici, grazie a questo accordo il sindacato ha praticamente approvato l'uso dell'IA da parte degli studi di sviluppo per i doppiaggi, per quanto il tutto verrà regolamentato tramite un "accordo equo ed etico", con la decisione che sarebbe stata "approvata dai membri interessati della comunità di doppiatori". Ciononostante la questione ha generato l'ira di molti artisti, che non sono affatto d'accordo con la decisione presa dal sindacato, in quanto non rappresenterebbe i loro interessi.

"Replica Studios, società specializzata in tecnologia vocale con intelligenza artificiale, e SAG-AFTRA hanno annunciato oggi l'introduzione di un innovativo accordo sulla voce tramite IA durante un evento al CES", recita il comunicato.

"Questo nuovo accordo apre la strada agli artisti professionisti del voice over per esplorare in sicurezza nuove opportunità di lavoro per le loro repliche vocali digitali con tutele adattate alla tecnologia IA, consentendo agli studi di videogiochi AAA e ad altre aziende che lavorano con Replica di accedere ai migliori talenti di SAG-AFTRA."

Il comunicato prosegue spiegando che tale accordo è stato pensato per tutelare in tutti i modi possibili i doppiatori, che volendo in fase contrattuale possono rifiutarsi di accettare l'utilizzo dell'IA per simulare la propria voce oppure di accettarlo ma solo per specifici progetti.

"L'accordo tra l'azienda leader nella produzione di voci per l'intelligenza artificiale e il più grande sindacato di interpreti al mondo consentirà a Replica di ingaggiare i membri della SAG-AFTRA con un accordo equo ed etico per creare e concedere in licenza in modo sicuro una replica digitale della loro voce. Le voci concesse in licenza possono essere utilizzate nello sviluppo di videogiochi e in altri progetti di media interattivi, dalla pre-produzione alla pubblicazione.

"Approvato dai membri interessati della comunità dei doppiatori del sindacato, questo contratto segna un passo importante verso l'uso etico delle voci tramite IA nei progetti creativi degli sviluppatori di videogiochi e pone le basi per un impiego giusto ed equo dei doppiatori mentre esplorano le nuove opportunità di guadagno offerte da questa tecnologia. Oltre a stabilire termini e condizioni minime, l'accordo garantisce il consenso e la negoziazione degli interpreti per l'utilizzo della loro voce digitale e prevede che gli interpreti abbiano la possibilità di scegliere di non continuare a utilizzarla in nuove opere.