Cyberpunk 2077: il seguito potrebbe dare più importanza ai background del personaggio

Sebbene Weber sia attualmente al lavoro sul prossimo gioco di The Witcher, il cui nome in codice è Polaris , anche il sequel di Cyberpunk 2077 è attualmente in fase di sviluppo concettuale . Ciò significa che qualsiasi tipo di considerazione e speranza del team di sviluppo non assicura che il gioco includa effettivamente background narrativi di maggior impatto.

Il Director ha parlato durante nel Answered Podcast , nel quale ha spiegato che la mancanza di influenza del background del personaggio (Street Kid, Corpo e Normad, in Cyberpunk 2077) all'interno della storia del gioco è qualcosa che il team vuole migliorare per i titoli futuri.

Le parole di Weber

Cyberpunk 2077

"Penso che ci siano delle cose come, ad esempio, i background del personaggio, ti fanno sperare di poter interpretare più tipi di personaggi diversi", ha detto Weber. "Penso che questo sia un aspetto che, in futuro, vorremmo migliorare. Penso che abbiamo fatto una promessa che forse alla fine non abbiamo mantenuto".

"Il gioco inizia con questa cosa molto specifica, puoi essere un Nomad, un Corpo, uno Street Kid, ma poi a volte si allontana un po'. Le trame avanzano tutte assieme. Poi a volte c'è qualcosa di dedicato", ha detto Weber. "Come progettista di missioni, penso che a posteriori possiamo vedere tale idea, con più esperienza, con più tempo, penso che forse la renderemmo un po' meno confusa di come lo abbiamo fatto lì".

Il lead quest designer di Polaris, Błażej Augustynek, che ha lavorato anche a Cyberpunk 2077, ha detto che il background del personaggio non è troppo importante per la storia principale del gioco. "Penso che i background del personaggio siano la vita che V abbandona", ha detto.

"Quindi, qualsiasi cosa tu abbia fatto, c'è un momento preciso in cui tutto si sgretola, giusto? E si inizia una nuova vita con Jackie. Ovviamente vorremmo che avesse più importanza, ma penso che per come si svolge ora, è come se tu venissi da un certo tipo di vita. E quella vita è finita. È nel passato e ora stai vivendo questa nuova vita che termina, spoiler permettendo, nel prologo, e poi devi affrontarne le conseguenze".