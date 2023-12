Insomniac Games risponde all'attacco hacker, Marvel's Wolverine è nelle fasi iniziali dello sviluppo

Insomniac Games ha pubblicato un comunicato su X | Twitter in risposta all'attacco hacker subito pochi giorni fa, grazie al quale sono state rubate molte informazioni personali dei dipendenti, dettagli e filmati di Marvel's Wolverine e dei piani futuri dello studio e di Sony, molte delle quali sono trapelate in rete.

Nel messaggio, Insomniac Games ringrazia i giocatori per il sostegno incondizionato dimostrato e che continuerà a indagare per determinare quali dati sono stati colpiti.

"Grazie per la compassione e il sostegno incondizionato. Sono profondamente apprezzati", recita il post di Insomniac Games. "Siamo addolorati e arrabbiati per il recente attacco informatico al nostro studio e per l'impatto emotivo che ha avuto sul nostro team di sviluppo. Negli ultimi giorni ci siamo concentrati interiormente per sostenerci a vicenda."

"Siamo consapevoli che i dati rubati includono informazioni personali appartenenti ai nostri dipendenti, ex dipendenti e collaboratori indipendenti. Include anche i primi dettagli sullo sviluppo di Marvel's Wolverine per PlayStation 5. Continuiamo a lavorare rapidamente per determinare quali dati sono stati colpiti."