Elden Ring: un gioco mobile sarebbe in sviluppo da Tencent, dettagli da un report

Un progetto ancora in alto mare

L'obiettivo di Tencent sarebbe quello di realizzare un titolo free-to-play con acquisti in app, in maniera simile a Genshin Impact, per quanto il design di Elden Ring cozzi con questa metodologia di monetizzazione.

Tuttavia, sempre stando a quanto si legge nel report, i lavori starebbero procedendo a rilento e dunque è probabile che la pubblicazione di questo "Elden Ring Mobile" sia ancora distante, sempre a patto che l'indiscrezione sia veritiera.

Infatti, il colosso cinese non ha mai annunciato nessun progetto strettamente collegato al souls-like di FromSoftware e per il momento non ha commentato ufficialmente l'articolo pubblicato da Reuters. Va detto, che l'ipotesi di uno gioco mobile di Elden Ring su licenza non sembra affatto assurda, in virtù della cancellazione da parte di Tencent di un altro titolo mobile basato su un franchise di successo di Square Enix, ovvero NieR.

Nel frattempo, i fan di Elden Ring stanno aspettando tutt'altro genere di novità, con l'attesa espansione Shadow of the Erdtree che sembrerebbe alle fasi finali dello sviluppo, stando ad alcuni indizi scoperti su Steam.