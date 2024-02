Marvel's Spider-Man 2 e New Game Plus: Insomniac ci sta lavorando, novità a breve

Insomniac Games ha ribadito su Twitter di essere al lavoro sulla tanto richiesta modalità New Game Plus di Marvel's Spider-Man 2, dicendo che condividerà aggiornamenti in merito al più presto.

Come sappiamo, l'update con il new game plus di Marvel's Spider-Man 2 è stato rinviato al 2024, ma inizialmente il team di sviluppo pensava di riuscire a realizzare la modalità entro la fine dello scorso anno.

Il New Game Plus, come sapete, consentirà di ricominciare da capo la campagna di Marvel's Spider-Man 2 conservando tutti i potenziamenti e l'equipaggiamento sbloccati fino a quel momento e selezionando eventualmente un livello di difficoltà più alto.