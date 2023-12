Marvel's Spider-Man 2: l'aggiornamento con il New Game Plus è rinviato al 2024

Insomniac ha confermato che il grosso aggiornamento previsto per Marvel's Spider-Man 2 e contenente tra le altre cose anche la modalità New Game Plus è stato rinviato al 2024, perché a quanto pare le varie caratteristiche dell'update richiedono dei test più lunghi e approfonditi.

Non c'è ancora una data di lancio precisa per l'aggiornamento, ma Insomniac ha parlato dell'inizio del 2024, dunque non ci dovrebbe volere ancora moltissimo. In ogni caso, si tratta di un posticipo, considerando che l'update in questione era stato annunciato non molto tempo fa e doveva essere in arrivo entro la fine dell'anno.