Alan Wake 2: vendite sotto 1 milione di copie a novembre su console, per le prime stime

Non abbiamo ancora i dati di vendita ufficiali, che potrebbero essere annunciati da Remedy Entertainment nel prossimo periodo, ma le prime stime da parte dell'analista del gruppo Ampere, Piers Harding-Rolls, parlano di meno di 1 milione di copie vendute per Alan Wake 2 nel suo primo mese di lancio su console.

Ovviamente non possiamo prenderli come dati precisi o necessariamente attendibili, anche se la fonte gode comunque di una certa credibilità nell'ambito delle analisi idi mercato, dunque possiamo comunque pensare che sia una stima verosimile.

In base a quanto riferito da Harding-Rolls, le stime di vendita per Alan Wake 2 si attestano sulle 850.000 copie vendute a novembre su console, ovvero in circa un mese dal lancio del gioco, uscito sul mercato il 27 ottobre 2023.