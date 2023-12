Super Mario RPG: update 1.0.1 disponibile, corregge vari problemi

Molte correzioni influiscono sulla progressione nel gioco, che in certi casi poteva bloccarsi al palesarsi di alcuni dei problemi riscontrati, pertanto questa patch 1.0.1 risulta di fondamentale importanza per tutti i possessori del gioco.

Nonostante Nintendo ricorra spesso a spiegazioni sbrigative come "incremento della stabilità" o qualcosa del genere, in questo caso possiamo vedere che la patch va a correggere alcuni bug e problemi specifici rilevati durante il gioco per il nuovo RPG mariesco per Nintendo Switch, rifacimento del classico per Super Nintendo.

Un Mario un po' troppo sorpreso

Super Mario RPG è un remake totale dell'originale

Tra le correzioni maggiori troviamo la sistemazione del problema che poteva bloccare la progressione per la mancanza dei Paratroopas in Land's End, e il bug che poteva comparire dopo una battaglia nel Mushroom Kingdom, perché un'altra battaglia continuava subito dopo a comparire.

In Merrymore, la progressione poteva bloccarsi perché Mario rimaneva nella sua posa sorpresa, senza poter andare avanti, mentre in Bowser's Keep, nella sezione con sei porte, in certi casi non era possibile entrare in alcune di queste.

Risolto anche un problema nella Sunken Ship, nell'area con i tanti cannoni, che poteva bloccarsi nuovamente perché c'era il rischio che Mario rimanesse "sorpreso". Evidentemente, Mario aveva questa tendenza a bloccarsi in posa sorpresa in Super Mario RPG, speriamo che questa patch possa porre rimedio a questo suo problema.

In ogni caso, il gioco è molto valido come abbiamo riferito anche nella nostra recensione di Super Mario RPG, e dopo questo update dovrebbe essere ancora meglio.