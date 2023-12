Minecraft ora è in 4K su Xbox Series X|S, a sorpresa con il Preview Update dell'Armadillo

Minecraft si è aggiornato con l'update preview 1.20.60.23, dunque non ancora ufficiale per tutti gli utenti e dedicato soprattutto all'Armadillo come nuovo mob, ma all'interno dell'aggiornamento si nasconde un'altra caratteristica che può risultare ancora più interessante: l'update grafico in 4K per Xbox Series X|S.

Stranamente, nonostante il buon lavoro svolto da Microsoft negli aggiornamento tecnici ai propri giochi first party di punta, Minecraft non ha ancora una versione nativa "next gen" né su Xbox Series X|S né su PS5.

Risulta dunque piuttosto strano che l'upgrade grafico sia stato praticamente nascosto all'interno di un aggiornamento che viene comunicato come principalmente dedicato all'Armadillo, il quale rappresenta una grande aggiunta al gioco come nuovo mob vincitore del recente sondaggio della community, ma non tanto da oscurare completamente quest'altro piccolo dettaglio.