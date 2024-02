PS Plus Premium: Marvel's Spider-Man 2 e Alan Wake 2 tra i nuovi giochi in versione di prova

Sony ha aggiornato il catalogo dei giochi in versione di prova a tempo limitato per gli abbonati a PlayStation Plus Premium con altri sei giochi, tra cui Marvel's Spider-Man 2 e Alan Wake 2. Vediamo l'elenco completo:

Marvel's Spider-Man 2 - 2 ore

Football Manager 2024 Console - 2 ore

Dusk Driver - 2 ore

Alan Wake 2 - 3 ore

Sonic Superstars - 1 ora

Hot Wheels Unleashed 2 - Tubocharged - 2 ore

Le ultime fatiche di Insomniac Games e Remedy sicuramente spiccano maggiormente, dato che Marvel's Spider-Man 2 e Alan Wake 2 sono tra i giochi più acclamati dello scorso anno e dunque ora gli abbonati a Premium potranno provarli prima di valutare un eventuale acquisto.