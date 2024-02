Homeworld 3, un trailer presenta la demo della modalità War Games

In uscita su PC l'8 marzo, Homeworld 3 proverà a rilanciare l'esperienza strategica in tempo reale tanto apprezzata dagli utenti, raccontandoci una storia appassionante mentre affrontiamo nuove minacce.

Si tratta di un contenuto che si aggiunge alla campagna di Homeworld 3, permettendo a tre giocatori di collaborare in un contesto che miscela strategia ed elementi roguelike , presentando una serie di sfide casuali tra flotte da combattimento.

Blackbird Interactive ha presentato con un trailer la demo di Homeworld 3 : scaricabile gratuitamente fino al 12 febbraio, consente di provare in anteprima la modalità cooperativa War Games del gioco.

Un ottimo di partenza

Come accade sempre più spesso, la demo di Homeworld 3 si pone come un ottimo punto di partenza per chi vuole provare il gioco senza impegno, valutando eventualmente di acquistarlo laddove la versione preliminare dovesse convincerlo.

Sarà infatti possibile mantenere i progressi compiuti nella demo e riprendere da lì una volta acquistato il gioco completo, così da non perdere nulla.