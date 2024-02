Il design di iPhone 16 potrebbe riproporre una caratteristica del passato

Per il 2024, Apple ha in programma diverse novità nel suo catalogo, incluso il lancio di nuovi modelli iPad Pro dotati di display OLED e l'arrivo del vociferato MacBook Air con processore M3 .

Cambio d'abito

Gli schemi rivelano dettagli del design di iPhone 16 con il pulsante Azione e un nuovo layout della fotocamera

In passato, c'erano state speculazioni su un possibile design ispirato a iPhone X o iPhone 12 per la gamma 16.

Tuttavia, i dettagli più recenti suggeriscono ulteriori cambiamenti, in particolare per quanto riguarda l'orientamento della disposizione dei sensori fotografici sul retro del dispositivo.

Il design delle fotocamere si prefigura di subire una trasformazione, mantenendo un linguaggio generale coerente con quanto visto da Apple negli scorsi anni, ma con l'orientamento della fotocamera che passerà da diagonale a verticale.

La disposizione verticale della lente della fotocamera è accompagnata dalla presenza di un microfono nel plateau della fotocamera, il quale sembra sporgere notevolmente rispetto ai modelli attuali.

Questo dettaglio potrebbe indicare l'intenzione dell'azienda di implementare sensori di dimensioni maggiori.

Sul retro dell'apparecchio è visibile un'apposita cavità per un flash, alimentando le speculazioni precedenti che suggerivano la presenza di uno scanner per la registrazione video spaziale su iPhone 16 e iPhone 16 Plus.

Lo scanner LiDAR, già presente sui modelli iPhone 15 Pro, svolge un ruolo cruciale nella cattura dei dettagli di profondità.

La possibilità di registrare e visualizzare video spaziali nell'headset Vision Pro offre un'esperienza coinvolgente e significativa nell'ecosistema di Apple.

Tuttavia, rimane incerto se i modelli di iPhone più accessibili includeranno lo scanner LiDAR quest'anno.