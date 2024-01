iPad Pro: via alla produzione dei display OLED, i modelli con chip M3 arriveranno ad aprile

L'avvio della produzione dei display OLED per i prossimi iPad Pro di Apple è stato confermato.

Insieme, la data di inizio spedizioni per gli avanzati display, che promettono neri più profondi e colori più vivaci rispetto agli schermi LCD convenzionali, è stata fissata per l'11 aprile, secondo quanto riportato in data odierna.

Il mancato lancio di un nuovo iPad lo scorso anno ha influenzato negativamente il fatturato annuale di Apple, riflettendo una diminuzione della domanda causata dalla mancanza di innovazione.

Tuttavia, l'azienda mira a rilanciare la linea iPad Pro nei prossimi mesi con importanti miglioramenti, tra cui l'adozione dei sopramenzionati display e di un telaio ridisegnato.

In base alle informazioni fornite da The Elec, LG Display è responsabile della produzione dei sottili transistor in pellicola (TFT) per i display da 13 pollici, mentre Samsung inizierà presto la produzione dello stesso componente per i modelli da 11 pollici.