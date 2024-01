Apple rivoluzionerà gli iPad Pro grazie alla tecnologia OLED, ma prepariamoci a prezzi in rialzo

Secondo le attuali stime, relative ai mercati statunitensi, i modelli da 11 pollici potrebbero partire da circa 1500 dollari , mentre per la versione da 12.9 pollici si potrebbe arrivare anche a 2000, a seconda delle dimensioni e delle specifiche tecniche.

Questo passaggio verso l' illuminazione LTPO , simile a quella degli ultimi iPhone, sarà presente sia nel modello da 11 pollici che in quello da 12,9 pollici. L'adozione di questa tecnologia avanzata potrebbe portare a un significativo aumento del prezzo, nonostante gli sforzi di Apple per mantenere i propri prodotti accessibili ai clienti fedeli.

Un futuro non roseo?

Apple si concentra sull'evoluzione degli iPad: dal 2024 è prevista una semplificazione dell'offerta di prodotti

I futuri iPad Pro OLED potrebbero presentare prezzi più elevati, un aspetto che potrebbe scoraggiare alcuni consumatori considerando già l'alto costo della gamma attuale.

Tuttavia, i display OLED offrono vantaggi significativi, come una maggiore profondità dei neri e un consumo energetico inferiore rispetto ai normali LED.

Se Apple riuscirà a dimostrare che questi vantaggi compensano il prezzo più alto, i nuovi iPad Pro potrebbero rivelarsi un successo sul mercato.

Le voci non lasciano però spazio all'ottimismo.

Secondo una rispettabile fonte coreana, l'aumento dei prezzi potrebbe superare le previsioni: si ipotizza un salto dell'80% per il modello da 11 pollici e del 60% per quello da 12.9 pollici rispetto ai prezzi attuali negli USA.

Le speculazioni indicano un prezzo iniziale di 1.500 dollari, ma se si aggiunge più memoria e la connettività cellulare, il costo potrebbe superare i 2.000, mettendo a dura prova potenziali acquirenti.

E non finisce qui: queste cifre non includono le tasse, e sappiamo quanto Apple applichi sovrapprezzi sui prodotti venduti al di fuori degli Stati Uniti.

Si stima che l'iPad da 11 pollici potrebbe tranquillamente superare i 1900 euro in Europa (contro gli attuali 1069) e il modello da 13 pollici potrebbe raggiungere i 2400 euro.

Rimane da vedere se il lancio dei nuovi modelli M3 iPad Pro porterà a un significativo calo dei prezzi dei vecchi modelli M2, che comunque mantengono prestazioni notevoli.