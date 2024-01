Suicide Squad: Kill the Justice League, due video gameplay con Harley Quinn e Deadshot

Con l'arrivo delle nuove anteprime di Suicide Squad: Kill the Justice League sono stati pubblicati in rete anche dei nuovi video gameplay per l'action shooter in terza persona di Rockesteady e in particolare di seguito possiamo vedere dei filmati dedicati ad Harley Quinn e Deadshot, due dei quattro protagonisti giocabili.

Questo ci dà modo di avere un assaggio del corredo di abilità e trucchi del mestiere dei membri della Suicide Squad. Deadshot, aka Floyd Lawton, può spostarsi e volare rapidamente grazie al suo jetpack, bersagliare i nemici con fucili a lunga gittata oppure colpire a distanza ravvicinata con raffiche di proiettili tramite le armi montate sulle braccia. Harley Quinn al contrario può usare un rampino per oscillare qua e là e usare acrobazie per evitare i colpi in arrivo, con il suo arsenale rappresentato da SMG e l'immancabile mazza da baseball.

I due filmati ci permettono anche di vedere alcune missioni e incarichi secondarie che affronteremo in Suicide Squad: Kill the Justice League, dall'eliminazione di truppe di Brainiac al salvataggio di civili, con nel mezzo boss fight, sfide di abilità e indovinelli dell'Enigmista.