TCL: nuovi TV con QD-Mini LED e altre novità annunciate al CES 2024

TCL ha presentato diverse novità interessanti al CES 2024, in particolare per quanto riguarda nuovi modelli di TV previsti arrivare nel corso del 2024, come quelli basati su tecnologia QD-Mini LED, tra i quali un display enorme da 115 pollici.

I TV QD-Mini LED sembrano rappresentare gli elementi di spicco delle novità in arrivo nel corso dell'anno da parte della compagnia, con l'idea di creare TV che "massimizzino l'esperienza visiva con tecnologie di visualizzazione innovative".

Tra i TV troviamo quelli della serie S, che TCL chiama "S Class", con il nuovo S5 destinato a rappresentare il top di gamma della compagnia nel segmento delle TV 4K UHD. L'S5 è caratterizzato da un pannello LED per la retroilluminazione High Brightness LED Backlight, del 25% più luminoso che in passato e dal nuovo processore TCL AIPQ con AI Super Resolution, oltre al supporto per HDR Pro+ con Dolby Vision e HDR10+. I tagli vanno da 43 a 85 pollici.

I TCL Q6 si badano invece sulla tecnologia Quantum Dot, presentano pannelli con 120 Hz e VRR, con Game Accelerator che può arrivare a 240 Hz, oltre a display con diagonali che vanno dai 43 fino ai 98 pollici per quanto riguarda il modello più nuovo. Derivata da questa serie c'è anche la Q6 Pro, che presenta Full Array Local Dimming per neri più profondi.