Mortal Kombat 1: Khameleon è il prossimo personaggio Kameo, ecco quando sarà disponibile

NetherRealm Studios ha annunciato che Khameleon sarà il prossimo personaggio ad entrare tra i ranghi dei lottatori Kameo di Mortal Kombat 1, con il debutto fissato per il 16 gennaio 2024, ovvero tra meno di una settimana.

Khameleon è apparsa per la prima volta nella versione Nintendo 64 della Mortal Kombat Trilogy sotto forma di personaggio segreto e successivamente in Mortal Kombat: Armageddon su Wii. Il suo debutto in Mortal Kombat 1 segna la sua prima apparizione all'infuori delle piattaforme Nintendo.

Nello specifico nell'ultima iterazione della serie picchiaduro farà parte dei lottatori Kameo, ovvero personaggi di supporto non controllabili direttamente che aiutano il giocatore in vari modi, ad esempio eseguendo attacchi rapidi per smorzare l'offensiva nemica o per prolungare le combo.