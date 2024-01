Apple rilascia la beta 3 di iOS 17.3, stavolta priva di problemi e bug

Il nuovo rilascio, insieme all'aggiornamento per gli iPhone, include le beta 3 anche per iPadOS 17.3, macOS 14.3, watchOS 10.3 e tvOS 17.3.

Protezione dai ladri

La beta 3 di iOS 17.3 è stata resa pubblica, dopo l'episodio controverso della beta 2

Questa nuova versione del sistema operativo sembra non presentare un numero particolamente elevato di novità, a differenza di iOS 17.2, che al momento del lancio vantava diverse nuove funzioni, come l'app Diario, la lista delle canzoni preferite su Apple Music, nuovi widget per le app Meteo e Orologio, e aggiornamenti in Messaggi.

Ci si aspetta comunque che iOS 17.3 includerà nuove funzioni, come le liste collaborative su Apple Music, precedentemente introdotte nelle beta di iOS 17.2 ma rimosse successivamente.

L'aggiornamento andrà a introdurre anche un nuovo sistema di sicurezza per gli iPhone chiamato "Protezione del dispositivo rubato".

Per quanto riguarda macOS Sonoma 14.3, watchOS 10.3 e tvOS 17.3, al momento non sono state segnalate nuove funzionalità.