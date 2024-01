The Last of Us Parte 2 Remastered, video confronto con l'originale

The Last of Us Parte 2 Remastered è protagonista di un video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che mette l'originale The Last of Us Parte 2 per PS4 di fianco alla nuova versione del capolavoro di Naughty Dog.

Fra le novità di The Last of Us Parte 2 Remastered c'è chiaramente il comparto tecnico rinnovato, che include due differenti modalità grafiche: una punta alla risoluzione con 2160p e 30 fps, l'altra alle prestazioni con 1440p e 60 fps, ma il frame rate aumenta in entrambi i casi con il supporto al VRR.

Sorprendentemente, la velocità dei caricamenti non è aumentata nella remaster al punto da diventare rapida come in diversi titoli PS5 nativi, pur risultando essere un terzo rispetto alle tempistiche di PS4 e PS4 Pro.