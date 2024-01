Alone in the Dark, un video rivela i contenuti della Deluxe Edition

Alone in the Dark sarà disponibile a partire dal prossimo 20 marzo anche con una Deluxe Edition ricca di contenuti particolarmente interessanti, come rivela il video pubblicato da THQ Nordic.

L'edizione speciale includerà infatti il 1992 Costume Pack, che donerà a Edward Carnby ed Emily Hartwood l'aspetto pixelloso delle origini, nonché una serie di filtri speciali e il commento del game director, che fornirà affascinanti retroscena sulla realizzazione di questo ambizioso remake.

Annunciato nell'agosto del 2022, Alone in the Dark proverà a riscrivere la storia del classico targato Infogrames, apportando una serie di modifiche agli elementi narrativi e ai personaggi, nonché introducendo un impianto survival horror di stampo moderno.