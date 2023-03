Apple: un iMac con processore M3 e un MacBook Air da 15 pollici nel 2023, per Bloomberg

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple nella seconda metà del 2023 lancerà sul mercato un nuovo iMac dotato di processore M3 con processo produttivo a 3nm, mentre tra la primavera e l'estate dovrebbe arrivare il primo MacBook Air da 15 pollici.

Stando alle fonti del giornalista, la produzione di massa del nuovo iMac non inizierà prima di almeno altri tre mesi, ma che nonostante tutto la distribuzione globale dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2023. Gurman ha aggiunto che il nuovo all-in-one è in uno stato avanzato dello sviluppo e che al momento "Apple sta svolgendo i test di produzione".

Ha aggiunto che le colorazioni saranno identiche a quelle della precedente serie, tra cui blu, argento, rosa e arancione, e che il processo per montare lo stand al display sarà differente rispetto al passato.

Le fonti di Gurman affermano anche che Apple lancerà sul mercato tra la primavera e l'estate tre modelli di Mac, ovvero il primo MacBook Air da 15 pollici (nome in codice J515), un aggiornamento di quello da 13 pollici (J513) e il primo Mac Pro con processore M2 Ultra (J180). Il giornalista di Bloomberg specula che Apple potrebbe includere un chip M2 nel MacBook Air da 15 pollici e l'M3 in quello da 13 pollici.

Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali quindi prendetele per quello che sono, in attesa di comunicazioni da parte di Apple.