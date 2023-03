GTA Online è sviluppato principalmente come un'esperienza single player, dice Rockstar

Nonostante GTA Online sia da sempre considerata la porzione multiplayer di Grand Theft Auto 5, Rockstar Games negli anni ha cambiato il suo approccio allo sviluppo di nuovi contenuti, progettandoli come se fossero pensati principalmente per un'esperienza single player. Questo perlomeno è quanto affermato dal design director Scott Butchard nel corso di un'intervista con GamesRadar+ in occasione del decimo anniversario del gioco.

Butchard spiega che nel tempo gli sviluppatori sono arrivati alla conclusione che la direzione giusta da prendere era quella di trasformare GTA Online come un'esperienza individuale alla sua base, con tutti gli elementi social e multiplayer di "contorno" ad arricchire e migliorare il gioco nel suo complesso.

"Guardando al passato, all'inizio stavamo spingendo GTA Online principalmente come un'esperienza multigiocatore - sia che fosse cooperativa o competitiva, sentivamo il bisogno di attirare i giocatori e farli divertire assieme in uno spazio condiviso", ha detto Butchard.

"Con il passare del tempo, abbiamo realizzato che funziona meglio quando permetti di approcciare il gioco individualmente, che l'esperienza principale può essere modificata e migliorata giocando con altre persone".

GTA Online ha ricevuto tanti update corposi, come The Contract dove appare anche Dr. Dre

Butchard per fare un esempio ha menzionato le rapine, che ora sono progettate in modo tale che possano essere giocate anche da una o due persone.

"Abbiamo iniziato davvero a ingranare quando abbiamo iniziato a progettare le rapine in modo che fossero giocabili solo con uno o due giocatori, quindi basandoci sull'esperienza originale con l'aggiunta di spazi social come i Nightclub o il Casinò, che possono fungere da tessuto connettivo per i nostri giocatori passando da un'esperienza all'altra, con una crew o da solo".

Nella stessa intervista Butchard ha svelato che Rockstar Games non si sarebbe mai aspettata il successo riscosso negli anni da GTA Online.