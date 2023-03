GTA Online ha avuto molto più successo di quanto Rockstar si aspettava

GTA Online non è solo uno dei più grandi successi di Rockstar, ma è uno dei più grandi successi della storia dei videogiochi. Sia GTA V che la sua componente online hanno infranto i record di vendite e si tratta di un risultato inatteso per il team, secondo quanto svelato dal director del design di GTA Online.

"Quando abbiamo iniziato, non credo che avremmo mai potuto immaginare che saremmo andati avanti per 10 anni", ha dichiarato a GamesRadar il director del design di Rockstar North Scott Butchard. "Non ci saremmo mai aspettati il successo di GTA Online".

GTA Online era un esperimento per Rockstar Games, che fino a quel momento si era dedicata a giochi single player. Butchard afferma che quando il team ha iniziato a lavorare sul gioco online, che è stato originariamente venduto insieme a GTA V, gli sviluppatori stavano ancora "prendendo la mano" con quel tipo di prodotto.

Butchard afferma che l'obiettivo di Rockstar è continuare a pubblicare aggiornamenti gratuiti per i giocatori, rendendo GTA Online accessibile a tutti, sia che si giochi da soli che con un gruppo di giocatori. "Per noi è molto importante che i giocatori trovino nuovi modi per entrare in contatto tra loro, sia attraverso gli eventi che creiamo, sia fornendo loro gli strumenti per divertirsi a proprio modo", ha aggiunto.

Ricordiamo che GTA 5 e GTA Online hanno superato le 170 milioni di copie vendute.