Tom Sizemore è morto: il noto attore è stato anche doppiatore per Grand Theft Auto: Vice City

Tom Sizemore, noto attore che ha recitato in film come Salvate il soldato Ryan, Heat, Pearl Harbor e Black Hawk Down, è morto all'età di 61 anni. Anche se principalmente dedito al grande schermo, è anche stato doppiatore nel mondo dei videogiochi prestando la voce a Sonny Forelli di Grand Theft Auto: Vice City.

Sizemore aveva avuto un collasso ancora lo scorzo 18 febbraio e, una volta arrivato in ospedale, i medici hanno confermato che aveva subito un aneurisma cerebrale in seguito a un ictus. Era in coma e in condizioni critiche. Il suo rappresentante Charles Lago ha detto che "i medici hanno informato la sua famiglia che non c'è più speranza e hanno raccomandato la decisione di togliere il supporto vitale".

"È con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l'attore Thomas Edward Sizemore ('Tom Sizemore') di 61 anni si è spento pacificamente nel sonno oggi al St Joseph's Hospital di Burbank", ha detto Lago in un comunicato. "Suo fratello Paul e i suoi due gemelli Jayden e Jagger (17 anni) erano al suo fianco".

"Sono profondamente addolorato per la perdita del mio fratellone Tom", ha dichiarato il fratello Paul Sizemore in un comunicato. "Era più grande della vita. Ha influenzato la mia vita più di chiunque altro conosca. Era talentuoso, affettuoso, generoso e riusciva a intrattenerti all'infinito con la sua arguzia e la sua capacità di raccontare storie. Sono devastato dalla sua scomparsa e mi mancherà sempre".

Tom Sizemore è nato a Detroit, nel Michigan, il 29 novembre 1961, e ha iniziato la sua carriera di attore quando si è trasferito a New York City negli anni '80. Tra i suoi primi lavori, secondo IMDB, figurano Gideon Oliver, Lock Up, Rude Awakening, Penn & Teller Get Killed e Born on the Fourth of July. Secondo IMDB, avrebbe partecipato a un totale di 229 progetti.

Nel corso degli anni Sizemore ha avuto problemi legali e di abuso di sostanze, ed è stato condannato nel 2003 per violenza domestica contro la sua fidanzata dell'epoca e di nuovo nel 2017 per presunta aggressione alla sua compagna. Ha reso pubbliche le sue lotte contro la droga e ha raccontato che il suo collega Robert De Niro lo ha aiutato a entrare in un programma di disintossicazione nel 1998.

Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia, gli amici e ai colleghi di Sizemore.