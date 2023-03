Infection Free Zone, abbiamo provato il simulatore di apocalisse zombie ambientato nel mondo reale

Ogni amante di film apocalittici che si rispetti, già da tempo ha programmato in ogni minimo dettaglio l'eventuale piano da attuare nel caso i non-morti decidessero effettivamente, e realmente, di minacciare la sopravvivenza del genere umano. Dove stoccare le scorte alimentari? Quale distributore di benzina scegliere per rifornirsi il prima possibile, il meglio possibile? In che modo sbarrare porte e finestre? Come la mettiamo con i vicini? Si fa fronte comune o ognuno pensa a sé? Quesiti come tanti altri, solo molto più importanti, che qualsiasi essere umano dotato di un minimo di sale in zucca dovrebbe porsi almeno un paio di volte al giorno.

Fortunatamente, per dimostrare empiricamente efficacia ed efficienza delle tattiche da adottare nell'eventualità, giungerà presto in aiuto Infection Free Zone, in tutto e per tutto il perfetto strategico survival ambientato in un pianeta Terra invaso dagli zombie, disponibile tra non molto per PC via Steam. Non è un caso parlare del nostro mondo nella sua totalità, visto che la principale particolarità del gioco, testato tramite demo pubblicata direttamente sul servizio di Valve, consiste proprio nella possibilità di giocare in una qualsiasi città, di un qualsiasi stato, fedelmente riprodotta grazie alla mappatura effettuata tramite OpenStreetMap.



Mai come in nessun altro gioco dedicato agli zombi, insomma, simulazione e realtà si incontrano a metà strada, dandovi empiricamente la possibilità di verificare in prima persona se, raggiunta la città in cui vivete realmente, l'epidemia avrà o meno la meglio su di voi e sul gruppo di sopravvissuti che dovrete guidare.

Noi, per diversi giorni virtuali, ci siamo riusciti e ora vi raccontiamo il nostro provato di Infection Free Zone.