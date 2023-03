Ubisoft starebbe per chiudere degli uffici in Benelux: i giochi fisici non vendono abbastanza

Tramite ReserEra, un utente ha segnalato un'email ricevuta da Ubisoft nella quale viene indicato che la compagnia francese chiuderà gli uffici del Benelux a partire dal primo aprile 2023. Uno dei motivi è la diminuzione delle vendite fisiche dei videogame della compagnia.

Il testo condiviso dall'utente recita come segue: "Come tutti sappiamo, il mercato è in continua evoluzione e come organizzazione dobbiamo stare al passo con esso. In questo momento, Ubisoft sta affrontando diverse sfide dovute a fattori esterni, come il calo del volume di vendite dei giochi fisici a favore delle vendite digitali, la centralizzazione del marketing attraverso la digitalizzazione di tutti i nostri canali di comunicazione, il passaggio dalle grandi uscite al dettaglio ai giochi F2P, mobili e stagionali e la riduzione delle grandi mostre fisiche."

"Per affrontare le sfide del futuro, la direzione di Ubisoft ha deciso di chiudere alcune filiali in Europa. Purtroppo, l'entità Ubisoft Benelux è soggetta alla chiusura prevista con la partenza della maggior parte dei dipendenti a partire dal 1° aprile 2023. A causa della chiusura, Ubisoft BV subappalterà completamente l'attuale distribuzione di giochi fisici nel Benelux a un distributore che verrà annunciato in seguito."

Ricordiamo che il Benelux è l'area economica composta da Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Gli uffici in chiusura si occupano della distribuzione dei giochi, principalmente. Non si tratta quindi della chiusura di un team di sviluppo.

Secondo quanto indicato, "Ubisoft ha deciso di chiudere alcune filiali in Europa", ma non è chiaro se si parli solo delle filiali del Benelux o se ve ne siano altre. Ricordiamo anche che per ora l'informazione non è da considerarsi ufficiale, visto che non abbiamo modo di verificare la segnalazione dell'utente ResetEra.

Per quanto riguarda il futuro di Ubisoft, Assassin's Creed pare essere il centro degli investimenti della compagnia, con 10 giochi in sviluppo